Römische Geschichte : Das Weinschiff, das nie Kriegsschiff war

Vor dem Neumagener Weinschiff im Rheinischen Landesmuseum Trier. Redaktionsleiter Jürgen Merten (mit „Funde und Ausgrabungen“-Buch), Lothar Schwinden und rechts Karl-Uwe Mahler, der auf den „deplatzierten“ Kopf des ernsten Steuermanns deutet. Das Foto entstand vor dem Lockdown. Foto: Rolamnd Morgen/Roland Morgen

Trier/Neumagen-Dhron Ein Buch des Landesmuseums Trier bringt neue Erkenntnisse zu einem bedeutenden römischen Denkmal, das ursprünglich gar nicht aus Neumagen stammt.

Wie so oft im Leben: Die einen sagen so, die anderen so. Die einen, das sind in diesem Fall in Mainz das Römisch-Germanische Zentralmuseum (RGZM) und das ihm angeschlossene Museum für Antike Schifffahrt. Dort meint man, das Neumagener Weinschiff sei in Wirklichkeit ein Kriegsschiff gewesen, das ein Weinhändler zum Transport seiner Fässer umfunktioniert hat. Die anderen sind Wissenschaftler des Rheinischen Landesmuseums in Trier. Sie betrachten die Kriegsschiff-Theorie als völlig abwegig und sagen: Das Neumagener Weinschiff war ein ziviles Wein-Transportschiff, das in seiner Ausführung auf das hohe Niveau des Moselweinhandels hinweist.

Und daran, dass ihre Auffassung die richtige ist, gibt es aus Sicht der Landesmuseum-Wissenschaftler jetzt nichts mehr zu rütteln. „Weinschiff war und bleibt Weinschiff!“, sagt Lothar Schwinden. Den Nachweis dafür liefert der 69-Jährige im aktuellen Band der Schriftenreihe „Funde und Ausgrabungen im Bezirk Trier“, in der das Landesmuseum jährlich über seine Arbeit berichtet.

Aber erst mal zur Vorgeschichte. Das Weinschiff, das zu den bekanntesten Exponaten des Landesmuseums gehört, stammt ursprünglich gar nicht aus Neumagen. Und es war auch nicht ein einziges Weinschiff, sondern es gab gleich vier. Sie bildeten, als Gegenstücke gearbeitet, das um 220 n. Chr. entstandene, repräsentative Grabmal eines Weinhändlers und standen auf einem der großen Friedhöfe vor den Toren des römischen Trier. Im vierten Jahrhundert war es vorbei mit der Totenruhe. Mit vielen anderen Grabmälern wurde das Schiffsquartett mitsamt der es krönenden Amphoren-Pyramide flussabwärts ins heutige Neumagen geschafft. Dort wurde Material zum Festungsbau Noviomagus Treverorum benötigt.

Als der römische Dichter Ausonius um 371 in seiner „Mosella“ beschreibt, dass er „endlich Noviomagus, das berühmte Kastell des göttlichen Constantinus“, erblickte, hat er von Weinschiffen gewiss nichts gesehen. Die waren, wie viele andere Grabdenkmäler aus Trier, als Fragmente im Fundament der Wehrmauer verbaut. Das prominente Recycling-Material wurde erst 1878 wiederentdeckt und landete schließlich im Landesmuseum, wo es in rekonstruierter Form in einer „Gräberstraße“ präsentiert wird.

Seither streiten sich die Gelehrten. War schon das Vorbild des Denkmals gewissermaßen „zweckentfremdet“, nämlich ein umfunktioniertes Kriegsschiff? Und ein singulärer Sonderfall?

Auftrieb glaubte die Kriegsschiff-Fraktion zu erhalten durch den Fund der Mainzer Römerschiffe (1981/82), die zur spätantiken Rheinflotte gehörten und tatsächlich militärischen Zwecken gedient haben.

Schwinden, renommierter Spezialist für Steindenkmäler, hält dagegen: „Wir haben unter den Grabmalfragmenten aus Neumagen – die gewiss nur die Spitze eines Eisbergs bilden – mehrere Stücke, die zu verschiedenen Weinschiffen gehören. Daraus folgert, dass mehrere Grabmäler mit Bildern von Weinschiffen des ,Neumagener Typs’ bestückt waren und dass diese Schiffe auch in Serie tatsächlich auf der Mosel verkehrten und in Fässern einheimischen Wein exportierten.“ Auch ließen sich die Neumagener Weinschiffe nicht auf einen einzigen Sonderfall beschränken, „bei dem ein Winzer aus einer Laune heraus ein Kriegsschiff für seine Transporte genutzt“ habe.

In seinem Aufsatz in „Funde und Ausgrabungen“ geht Schwinden ausführlich auch auf die einzelnen Formelemente der Schiffsdarstellungen ein – vor allem auf den vorgezogenen Spitzbug – und auf ihre Eigenschaften bei zivilen Transportschiffen, „die entgegen der Mainzer Ansicht nicht eine Interpretation der Weinschiffe als Kriegsschiffe festlegen“. Schwindens („nicht bierernst, aber auch nicht unernst gemeintes“) Fazit: „Ich denke, wir Trierer haben das Neumagener Weinschiff als herausragendes Denkmal für den Moselweinbau in römischer Zeit zurückgewonnen.“

Damit nicht genug der Weinschiff-Lektüre: Karl-Uwe Mahler (53) ergänzt Schwindens Beitrag durch eine Studie zur Wiedereinfügung des Kopfes des „ernsten Steuermanns“. Der Landesmuseum-Wissenschaftler betrachtet die Bemühungen um die Rekonstruktion der Neumagener Weinschiffs von 1926 für das damals neugegründete (und 1940 wieder aufgelöste) Deutsche Weinmuseum in Trier. Das Ergebnis der damaligen Rekonstruktion ist heute noch an den Repliken neben dem Palais Kesselstatt in Trier und in der Neumagener Ortsmitte erkennbar. Laut Mahler wurde der Kopf an der falschen Stelle plaziert: „Der sogenannte ernste Steuermann blickt weder ganz so griesgrämig, wie es in der heutigen Aufstellung aufgrund des falschen Blickwinkels scheinen mag. Noch war er überhaupt ein Steuermann, sondern ursprünglich vorn im Bug des Schiffes zu verorten.“