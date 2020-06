Regionalgeschichte : Zum 150. Geburtstag ein dicker Wälzer

Trier Landesmuseum Trier widmet Band 82 der „Trierer Zeitschrift“ seinem Langzeit-Direktor Emil Krüger.

Es ist ein guter alter Brauch am Rheinischen Landesmuseum Trier: Die Bände der „Trierer Zeitschrift – Archäologie und Kunst des Trierer Landes und seiner Nachbargebiete“ erscheinen als Festschrift für verdienstvolle Wissenschaftler aus eigenen Reihen zu besonderen Geburtstagen, meist zum 65. oder 70. Der frisch erschienene Band 82 der 1926 gestarteten Buchreihe (die übliche Präsentation fiel Corona-bedingt aus) würdigt eine prägende Persönlichkeit aus Anlass ihres 150. Geburtstages: Emil Krüger (1869-1954) ist der am längsten amtierende in der 13-köpfigen Riege der Direktoren des Rheinischen Landesmuseums. 30 Jahre lang war er der Chef. 1905 begann seine Karriere im 1877 gegründeten Provinzialmuseum, als er 1935 in Ruhestand ging, hatte das Haus seinen heutigen Namen.