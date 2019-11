Musik : Landespolizeiorchester gibt Benefizkonzert im Dom

Trier Das Adventskonzert des Polizeipräsidiums Trier ist mittlerweile eine Tradition in der ältesten Stadt Deutschlands. Am Dienstag, 3. Dezember, um 19 Uhr laden Polizeipräsident Rudolf Berg, die Hohe Domkirche und die Polizeiseelsorge in den Trierer Dom ein.

Der Eintritt ist frei. Um eine Spende für den Sozialdienst katholischer Frauen in Trier wird gebeten.

Neben dem Landespolizeiorchester unter Leitung von Stefan Grefig wirken Mezzosopranistin Judith Christ und Dom-Organist Josef Still mit. Abgerundet wird das Programm mit Wortbeiträgen von Polizeiseelsorger Hubertus Kesselheim. Auf dem Programm stehen unter anderem Werke von Wolfgang Amadeus Mozart, Johannes Brahms oder John Rutter.