Es gibt nur einen Versuch Umweltschonend, aber auch riskant: Mit welcher neuen Methode die L143 zwischen Trier-Filsch und Pluwig saniert wird

Statt Autos und LKW rollen seit einigen Wochen Baustellenfahrzeuge über die L143. Der Abschnitt der Landesstraße zwischen Trier-Filsch und der Abfahrt nach Korlingen (K57) ist momentan wegen Bauarbeiten gesperrt. Auf einer Gesamtlänge von etwa 1,4 Kilometern wird dort die Fahrbahn erneuert. Grund für die Bauarbeiten sei das konstant hohe Verkehrsaufkommen auf dem Abschnitt in den vergangenen Jahren, erklärt Peter Braun vom Landesbetrieb Mobilität (LBM) Trier. „Bei den Vorerkundungen der Fahrbahn zeigte sich, dass diese versprödet war“, sagt er. Auch die Tragfähigkeit der etwa 35 Jahre alten Straße sei nicht mehr überall gegeben gewesen. Hinzu käme, dass der Straßenoberbau an manchen Stellen nicht ausreichend dick genug gewesen sei und die Anforderungen an die Frostsicherheit teilweise nicht erfüllt wurden, heißt es weiter. Das ausführende Bauunternehmen ist die Firma Schnorpfeil aus Treis-Karden.