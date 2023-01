Sexuelle Handlungen an 13-Jähriger Stieftochter : Missbrauch in mehr als 140 Fällen vor Gericht: Eifeler legt Geständnis ab

Missbrauch in mehr als 140 Fällen vor Gericht: Eifeler legt Geständnis ab

Sexuelle Handlungen an 13-Jähriger Stieftochter

Trier Einem 66-Jährigen aus der Eifel wird vorgeworfen, seine ehemalige Stieftochter in mehr als 140 Fällen missbraucht zu haben. Nun hat der Angeklagte gestanden.

Ein Mann aus der Eifel hat seine damals 13-jährige Stieftochter in 143 Fällen missbraucht. Das hat der Angeklagte jetzt im Prozess am Landgericht Trier gestanden.

Mann aus Konz schildert in Chat Missbrauch seiner Nichte und steht jetzt vor Gericht

Justiz : Mann aus Konz schildert in Chat Missbrauch seiner Nichte und steht jetzt vor Gericht

Das sind die Missbrauchsvorwürfe gegen den Mann aus der Eifel

Der 66-Jährige hat seine damalige Stieftochter über mehrere Jahre zwischen 1999 und 2002 sexuell missbraucht. In 143 Fällen soll er laut Staatsanwaltschaft sexuelle Handlungen an dem zu Beginn der Taten 13-jährigen Mädchen vorgenommen haben oder sie dazu gezwungen haben, sexuelle Handlungen an ihm zu verüben. Die Anklage lautet: Sexueller Missbrauch von Schutzbefohlenen.