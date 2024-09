Früherer Theater-Intendant Landgericht Trier stellt Verfahren gegen Karl Sibelius ein

Am Montagmorgen hat das Trierer Landgericht das Verfahren gegen ihn eingestellt. 10.000 Bußgeld muss er der Staatskasse zahlen. Dann kann er das schwierige Kapitel seines Lebens - Trier - endgültig hinter sich lassen.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem ehemaligen Theater-Chef Untreue in sechs Fällen vor. Sibelius soll im Jahr 2016 bei mehreren Theaterproduktionen Verpflichtungen eingegangen sein, die die geplanten Budgets „jeweils in erheblichem Umfang“ überzogen hätten. Er habe damit die Pflicht eines Generalintendanten des Theaters verletzt, mit den vorhandenen Geldern wirtschaftlich und sparsam zu haushalten, hieß es nach der Anklageerhebung vor vier Jahren.

Verteidiger Andreas Ammer räumte am Montag ein, dass das, was in der Anklageschrift stehe, im Kern richtig sei. Allerdings habe es keinen Vorsatz gegeben. „Mein Mandant hatte keine Kenntnis der Vergabevorschriften", betont Ammer. Der Generalintendant sei im September 2016 in schwierigen Zeiten engagiert worden. Als Verantwortlicher für Kunst und Finanzen. Es sei gerade ein neues SAP-System eingeführt worden, Ausgaben des Theaters seien handschriftlich auf Karteikarten notiert worden und zudem habe der Controller des Theaters das Haus im Dezember 2016 verlassen.