Prozessbeginn Gericht terminiert Verfahren nach tödlicher Attacke mit Eisenstange in Trier-Feyen

Eine 57-jährige Frau ist am 18. September im Krankenhaus gestorben. 13 Tage zuvor soll ihr ein 25-jähriger Nachbarn in der Dr. Piro-Straße in Trier-Feyen so hart mit einer Eisenstange gegen den Kopf geschlagen haben, dass sie rückwärts eine Treppe heruntergestürzt ist. Dabei wurde sei laut Staatsanwaltschaft so schwer verletzt, dass sie später in der Klinik starb.