Kostenpflichtiger Inhalt: Justiz : Brandstifter verurteilt: Viereinhalb Jahre mit Sicherungsverwahrung

Die Rettungsmannschaften bei ihrem Einsatz in dem Mehrfamilienhaus in der Koblenzer Straße in Ehrang-Quint Anfang Februar 2019. Foto: Florian Blaes

Trier Von dem 35-Jährigen, der im Februar 2019 seine Wohnung in Trier-Ehrang/Quint angezündet hat, gehe eine Gefahr für die Allgemeinheit aus, begründet die Richterin des Landgerichts Trier das Urteil. Auch seine „erschreckende Karriere“ spielte bei der Entscheidung eine Rolle.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Mit der letzten schweren Straftat des 35-Jährigen war das Maß voll: Wegen besonders schwerer Brandstiftung in Tateinheit mit Körperverletzung in sieben Fällen verurteilt ihn das Landgericht Trier am Freitag zu viereinhalb Jahren Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung. Zusätzlich wird eine Zwangstherapie zum Drogen- und Alkoholentzug angeordnet.

Der Tatbestand, der seit November 2019 Gegenstand des Prozesses war, steht längst außer Zweifel: Am 5. Februar 2019 hatte der Angeklagte seine Wohnung in Trier-Ehrang/Quint angezündet. Rauch und Flammen breiteten sich in der großen Wohnanlage schnell aus. Sieben Bewohner erlitten Rauchvergiftungen, einer Mieterin war der Fluchtweg durch den Qualm verwehrt – sie musste von der Feuerwehr über die Drehleiter gerettet werden. Noch heute leidet sie unter dem traumatischen Erlebnis.

Noch während der Löscharbeiten hatte der Angeklagte die Tat gestanden. Als Grund gab er an, von Mitbewohnern bedroht worden zu sein. Da habe er in Panik das Feuer gelegt. In mehreren Verhandlungstagen vor der Ersten Großen Strafkammer konnte diese „Bedrohungslage“ jedoch nicht eindeutig bestätigt werden. Fest steht aber, dass der Angeklagte zu dem Zeitpunkt unter Amphetamin- und Alkoholeinwirkung stand. Auch der psychiatrische Gutachter Wolfgang Retz schloss daher nicht aus, dass der Angeklagte unter Wahnvorstellungen litt.

Regungslos nimmt der gebürtige Kölner das vernichtende Urteil entgegen. Die Erste Große Strafkammer ist damit exakt der Einschätzung von Staatsanwältin Stefanie Charlier gefolgt. Die hat zuvor dem 35-Jährigen einen Hang zu gefährlichen Straftaten bescheinigt und ihn als Gefahr für die Allgemeinheit eingestuft. Sie verweist auf die Expertise des Gutachters, der beim Angeklagten eine Persönlichkeitsstörung im Zusammenspiel mit Amphetamin- und Alkoholabhängigkeit festgestellt hatte. Dann lässt die Anklägerin nochmals die kriminelle Karriere des Mannes Revue passieren, in die er schon im späten Kindesalter eingestiegen war. Drogen spielten von Anfang an eine Rolle. Diebstahl, Raub, Einbruch, Körperverletzung: Das Leben des Angeklagten gleicht einer ständigen Abfolge von Straftaten und Verurteilungen. Es begann mit Jugendstrafen und setzte sich dann im Erwachsenenstrafrecht fort.

Zuletzt hatte ihn das Landgericht Trier zu sechs Jahren Haft wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilt. Vorausgegangen war ein Vorfall in der Deutschherrenstraße, wo der Angeklagte im Vollrausch Autos demolierte. Dann stach er auf einen Passanten ein, der ihn zur Rede stellen wollte. Der Mann überlebte nur knapp. Der Angeklagte war gerade zwei Wochen wieder auf freiem Fuß, als er im Februar in Quint das Feuer legte. Er stand zu diesem Zeitpunkt noch unter Bewährungsaufsicht, die Wohnung hatte ihm die Bewährungshilfe besorgt.

Ein schweres Pfand für Verteidigerin Sylvia Karrenbauer, als sie gestern zum Plädoyer ansetzt. Die Juristin sieht einen (Rechts-)Systemfehler: „Warum wurde er von der Bewährungshilfe direkt nach der Entlassung in eine Wohnanlage gesetzt, die als problematisch gilt? So, als würde man einen Alkoholiker in einer Bar unterbringen oder einen Junkie in einer Apotheke.“ Karrenbauer – „ich will hier nichts verharmlosen“ – schließt sich dem Antrag auf viereinhalb Jahre Haft an. Auch die Unterbringung in einer Therapiemaßnahme sei unabdingbar. Aber dies nur unter dem Vorbehalt einer möglichen Sicherungsverwahrung. Karrenbauer: „Meinem Mandanten sollte diese letzte Chance gegeben werden.“

Das sieht das Gericht nach verhältnismäßig kurzer Beratung anders. Es bleibt bei der unbefristeten Sicherungsverwahrung. Die Vorsitzende Richterin Petra Schmitz verweist auf die erschreckende „Karriere“ des Angeklagten. Und auf seine enorme Rückfallgeschwindigkeit. Sicher sei dieses Wohnumfeld nicht der ideale Ort gewesen, doch „jeder weiß, wie schwer es ist, heute eine Wohnung zu finden“. Immerhin habe der Angeklagte dort ein Dach über dem Kopf gehabt. Entscheidend sei sein Hang zu schweren Straftaten. Die formellen Voraussetzungen für eine Sicherungsverwahrung zum Schutz der Allgemeinheit seien erfüllt.