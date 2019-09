Justiz : Schwere Brandstiftung in Pluwig: Mann muss vier Jahre ins Gefängnis

Trier/Pluwig Zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren wegen schwerer Brandstiftung hat das Landgericht Trier einen Mann aus Pluwig (Kreis Trier-Saarburg) verurteilt. Er soll am 14. Oktober 2018 nach dem Konsum großer Mengen Alkohol in seiner Mietwohnung in Pluwig das Sofa angezündet und dann das Haus verlassen haben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken