23 Fälle in Trier und Trier-Saarburg : Hohe Haftstrafen für Einbrecher

Trier Das Landgericht Trier hat zwei Männer wegen mehrerer Einbrüche und Diebstähle zu hohen Haftstrafen verurteilt. 23 Mal sollen sie zwischen Mai und September 2018 zugeschlagen haben.

(red) Beide sind nach Überzeugung des Gerichts im Jahr 2018 in Wohnhäuser und in einem Fall in eine Bäckerei eingebrochen. 23 Fälle werden den Verurteilten im Einzelnen zur Last gelegt, und zwar in Leiwen und Kenn (VG Schweich), Pellingen (VG Konz). Beide sitzen seit September in Untersuchungshaft.