Justiz : Drogen mit Gewalt eingefordert

Trier. Das Landgericht Trier hat zwei Männer wegen besonders schweren Raubes und gefährlicher Körperverletzung zu drei Jahren und neun Monaten sowie zu drei Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt.

Laut Anklage sollen sie am 22. November 2019 ein Paar in einer Trier-Kürenzer Wohnung überfallen, verletzt und beraubt haben. Dabei habe der Angeklagte R. den Bewohner zunächst zu Boden geworfen. Danach sei der Mann mit einem Schlagstock aus Holz traktiert und schließlich mit Springerstiefeln an den Kopf getreten worden.