Die Richter der 1. Schwurgerichtskammer sehen als erwiesen an, dass der Mann am 21. Oktober in Trier seine Lebensgefährtin mit einem Küchenmesser mit einer Klingenlänge von etwa 18 Zentimeter im Bereich von Brust, Rücken und Bauch 18 Messerstiche lebensgefährlich verletzt hat. Er soll von seinem Opfer abgelassen haben, nachdem es mehrfach an der Tür geklopft hat. Die Frau wurde durch eine Notoperation gerettet. Der Angeklagte ist bisher nicht strafrechtlich in Erscheinung getreten und befand sich seit dem Tag der Tat in Untersuchungshaft.Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.