Katastrophenschutz : Trier-Saarburg sortiert den Katastrophenschutz schon wieder neu

Nur mit Mühe hat der Brand- und Katastrophenschutzinspekteur bei einem Großbrand an einem Sägewerk in Hermeskeil ausreichend Wasser zum Ort des Geschehens bringen können. Werden angesichts der Trockenperioden mehr Tanklöschfahrzeuge im Kreis Trier-Saarburg gebraucht? Foto: Thorben Behring

Trier/Newel/Konz/Saarburg Unter dem Ex-Kreisfeuerwehrchef sollten flexibel nutzbare Lastwagen an vier Standorten im Kreis Trier-Saarburg einen flächendeckenden Bevölkerungsschutz ermöglichen. Die Nachfolger bewerten die Situation anders. Hat der Ex-Brand- und Katastrophenschutzinspekteur einen Alleingang gemacht, der jetzt überarbeitet werden muss?

Berufsfeuerwehrmann Thorsten Petry (44) ist seit dem 13. Dezember Brand- und Katastrophenschutzinspekteur des Kreises Trier-Saarburg. Am Montagabend absolvieren er und sein Stellvertreter Frank Rohde im Kreisausschuss ihren ersten öffentlichen Termin in einem Gremium des Kreises. Einfach haben sie es dabei nicht. Sie müssen erläutern, warum ein von dem Gremium im März 2022 beschlossenes Fahrzeugkonzept vielleicht doch nicht so sinnvoll ist. Dabei dürfen sie angesichts des laufenden Rechtsstreits des Kreises mit den früheren Verantwortlichen nicht zu viel sagen. Schließlich haben Ex-BKI Christoph Winckler und dessen Stellvertreter gegen ihren Rausschmiss durch die Kreisverwaltung am Verwaltungsgericht Trier geklagt. Die mündliche Verhandlung steht noch aus.

Klar ist inzwischen, dass es kein Fördergeld für das von Winckler erarbeitete Fahrzeugkonzept mit vier Wechselladerfahrzeugen (WLF) an vier Standorten geben wird. Diese sind aus Wincklers Sicht aber nötig, um den Kreis flächendeckend mit den Fahrzeugen zu erreichen, die unter anderem flexibel über Rollcontainer mit Wassertanks oder mit Sandsäcken bestückt werden können. Zwei Fahrzeuge sollten auf der linken Moselseite in Föhren und Newel und zwei auf der rechten Moselseite in Konz und Hermeskeil stationiert werden. Den Kommunalpolitikern schien das im März 2022 schlüssig. Sie verabschiedeten das Fahrzeugkonzept, das bis 2030 Investitionen von sechs Millionen Euro in kreiseigene Feuerwehrtechnik vorsieht, ohne großen Widerspruch.

Lesen Sie auch Kreis Trier-Saarburg : Warum Konzepte für den Katastrophenschutz auf der Kippe stehen

Info Diskussion über den Standort Newel Zurzeit überprüft ein externes Büro im Auftrag des Kreistags, ob der Standort Newel nicht nur als Standort für eine Wechsellladerfahrzeug, sondern auch für die Einrichtung eines Lagezentrums geeignet ist. Ende Februar sollen erste Ergebnisse vorliegen. FWG-Mann Michael Holstein, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Trier-Land, betont im Kreisausschuss, dass von Anfang an klar gewesen sei, dass es nur für drei WLF Fördergeld vom Land gebe. Trotzdem hätten sich die Kreisgremien für das Fahrzeugkonzept ausgesprochen. Es sei eine politische Entscheidung auf Landkreisebene und keine, für die das Land gebraucht würde. In der VG Trier-Land freue sich ein Verbund von sechs Feuerwehreinheiten auf die neuen Aufgaben für den Landkreis und das neue Fahrzeug, betont er.

Allerdings war das Konzept – und das kommt jetzt erst an die Öffentlichkeit – offenbar nicht so schlüssig für die Wehrleiter in den Verbandsgemeinden (VGn). Dabei sind die Feuerwehrleute, die das Konzept mit Leben füllen sollen, genau diesen Wehrleitern unterstellt.

Lesen Sie auch Meinung : Fehlende Kommunikation als Grund für Entlassung

Der neue BKI Petry war zu diesem Zeitpunkt Wehrleiter in Saarburg-Kell, Rohde in der VG Ruwer. „Der neue Standort in Newel wurde kritisch betrachtet“, sagt Petry über einen Termin November 2021, bei dem Winckler das Konzept den Wehrleitern vorgestellt habe. Der stellvertretende BKI Rohde ergänzt: Das WLF für Newel sei den Wehrleitern als politisch gewollt präsentiert worden. Im Gegenzug habe es das Versprechen gegeben: „Dafür bekommt ihr das ein oder andere Auto für euch.“ Allerdings frage er sich, wo diese ganzen Fahrzeuge hinkommen sollen und wer sie fahren soll, sagt Rohde. „Das ist gar nicht geklärt mit den Verbandsgemeinden. Man sollte nicht irgendwas kaufen, ohne zu wissen, was man damit macht“, betont er.

Deshalb sei – nachdem klar war, dass die Kreisverwaltung einen neuen BKI haben will – der Fachbeirat Feuerwehr reaktiviert worden. Und da hätten die Wehrleiter klargemacht, dass sie alle an einem neuen Konzept mitarbeiten wollten. Wie dieses Konzept aussehen wird, ist nicht klar. Aus Petrys Sicht ist aber klar, dass das Land in Kürze neue Vorgaben in Sachen Katastrophenschutz machen wird. Dass das teuer für die Kreise wird, scheint aus Sicht aller Experten sicher. „Wir brauchen viel Geld für den Katastrophenschutz, der in Rheinland-Pfalz sehr im Argen ist“, sagt Petry – ein Satz, den wohl auch sein Vorgänger Winckler unterschrieben hätte.

„Wir brauchen ein Konzept, das wir bespielen können“, betont Petry. Klar ist dabei, dass das Personal dafür aus den Verbandsgemeinden kommt. Deshalb müssen erst in Absprache mit allen Beteiligten Pläne erarbeitet werden, bevor Fahrzeuge und Material angeschafft werden. „Die Technik bespielt die Taktik“, sagt Petry.

Welche Fahrzeuge der Kreis kaufen muss, ist dabei laut Petry noch nicht klar. Mit Blick auf die langen Trockenperioden hält er auch die Anschaffung großer Tanklöschfahrzeuge für sinnvoll. Diese würden unter anderem für Flächen- oder Großbrände wie am 13. Juli 2022 in einem Sägewerk in Hermeskeil benötigt. Auch die Gasmangellage und ein möglicher flächendeckender Stromausfall gehörten seit Beginn des Ukrainekriegs zu den möglichen Katastrophenszenarien, die in dem bestehenden Konzept nicht berücksichtigt seien. Rohde betont: „Das hört sich die ganze Zeit so an, als sei der Katastrophenschutz im Kreis Trier-Saarburg abhängig von Wechselladern.“ Es gehörten aber andere Fahrzeuge dazu, die bisher gar nicht auftauchten.