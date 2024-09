Hilferuf aus den Landkreisen „Flüchtlingspolitik muss sich ändern“ – Brauchen wir jetzt wieder Grenzkontrollen?

Die Aufnahme- und Integrationsfähigkeit der Kommunen sei erschöpft. „Eine strikte Begrenzung der irregulären Migration ist dringend erforderlich“, so lautet der Appell des Deutschen Landkreistags. In ungewöhnlicher Deutlichkeit fordert das Spitzengremium, das sich als Sprachrohr von 294 Landkreisen in Deutschland versteht, eine Wende in der Migrationspolitik. Auf vier DIN-A4-Seiten listet der Verband auf, was sich aus seiner Sicht ändern müsse. Etwa die generelle Abschiebung von Flüchtlingen aus Syrien und Afghanistan – nicht nur Gefährder und Straftäter sollten in diese Länder zurückgeführt werden. In Afghanistan herrschten drei Jahre nach der Machtübernahme der Taliban vergleichsweise stabile Verhältnisse. Das, so der Landkreistag in seinem Papier, belegten nicht zuletzt die „zahlreichen dokumentierten ‚Heimaturlaube‘ afghanischer Asylsuchender“. Eine weitere Forderung lautet: konsequente Grenzkontrollen.