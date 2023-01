Gastronomie : Gasthaus Sonnen – Was die bekannte Landmarke an der B51 ausmacht

Trierweiler-Neuhaus Der Familienbetrieb ist bei Stammgästen besonders beliebt, aber auch Menschen auf der Durchreise kommen vorbei. Ganzjährig bieten die Inhaber Events an – von Eisstockschießen bis Guildo Horn.

Wer auf der Fahrt von Bitburg nach Trier den Trierweiler Ortsteil Neuhaus passiert, dem fällt unübersehbar das Gasthaus und Hotel „Sonnen“ auf. Etwas abseits der B 51 wirkt es fast wie ein Fels in der Brandung. Die Anfahrt von der Hauptstraße ist einfach, und vor dem Haus öffnet sich ein weiträumiger Parkplatz. In der gemütlichen ländlichen Gaststube begrüßen Sarah (34) und Gerd (43) Sonnen die Eintretenden. Designausstattung ist hier Fehlanzeige – stattdessen gibt‘s Wohlfühlatmosphäre. An der Theke stehen gerade gut gelaunte Mitarbeiter einer Autobahnmeisterei, die hier heute für ein gemütliches Betriebstreffen gebucht haben. Warum die Truppe sich für Sonnen entschieden hat? Antwort: „Weil das Essen gut ist, die Bedienung immer freundlich ist und das ganze Umfeld auch stimmt.“

Warum sich die Gäste im Gasthaus Sonnen wohlfühlen

Info Das Inhaberpaar Sonnen Gerd Sonnen hat den Betrieb 2017 von den Eltern übernommen und führt ihn nun in dritter Generation. 1950 hatten die Großeltern dort an der „Hauptstraße“ mit einer kleinen Gaststätte begonnen, weil sich dort eine Bushaltestelle befand. Sonnen: „Ich habe dadurch früh die Härten der Selbständigkeit erfahren. Wenn die anderen Kinder vor dem Gasthaus mit dem Bus zum Ferienspaß abgeholt wurden, musste ich im elterlichen Lokal helfen.“ Nach einer Banklehre und Betriebswirtschaftsstudium (BWL) in Trier arbeitete Sonnen zunächst in Luxemburg, bis er 2017 den Schritt in die Selbständigkeit wagte. Auch Sarah Sonnen musste als Kind oft im elterlichen Betrieb mitarbeiten, wenn die „anderen zum Schwimmen gingen“. Dies war aber keine Gaststätte, sondern ein Weingut in Mehring. Auch sie hat BWL studiert. Sie hilft auch im Betrieb mit, hat aber noch eine Teilzeitstelle im öffentlichen Dienst. Das Paar hat zwei Kinder, zwei und vier Jahre alt.

Nach Ansicht der Wirtsleute wird die typische Atmosphäre eines Gasthauses nicht allein von der Einrichtung bestimmt. Sarah und Gerd Sonnen: „Einfach unkompliziert sein, das macht es aus. Unsere Gäste sind eine sehr gemischte Gesellschaft. Handwerker auf Montage, Geschäftsreisende, auch mal Touristen auf der Durchreise. Bei uns sitzen Vertreter mit Anzug und Krawatte neben Handwerkern im Blaumann und am Nachbartisch vielleicht eine Familie mit Kindern.“ Man kenne alle Stammgäste beim Namen und wisse, was sie individuell wünschten. Und das solle so bleiben.

Und wo kommen die meisten Stammgäste her? Die Antwort: Viele aus der unmittelbaren Umgebung, Trierweiler und Nachbarorte, Trier, Raum Bitburg und natürlich Luxemburg. Wegen der günstigen Lage auf fast halber Strecke zwischen Trier und Bitburg stelle das Haus auch einen beliebten Treffpunkt für Geschäfts- oder Familientreffen aus den beiden Richtungen dar. Und für die Luxemburger gebe es auch landestypisches auf der Speisekarte wie „Judd mat Gaardebounen“ (Kasseler mit dicken Bohnen). Insgesamt, so Sonnen, werde auf ein regionales Speisenangebot geachtet, wozu auch die typischen Saisongerichte zählten wie Spargel im Frühsommer oder im Winter Hirschragout mit hausgemachten Spätzle.

Aktuell ist Wintersaison im Gasthaus Sonnen

Info II Was die Küche bietet Die Speisekarte ist einerseits betont regional, weist aber auch auf originelle Ideen hin. Neben den Klassikern vom Rumpsteak über Schnitzel und Strammer Max gibt es Luxemburgisches wie Haam, Fritten an Zalot (Schinken mit Pommes und Salat), natürlich Flieten, Spinatknödel mit Tomatensoße, für die, die es vegetarischer wollen, deftiges wie Sülze mit hausgemachter Remoulade und Bratkartoffeln und für kleine Gäste die Kinderteller Würstchen „Goofy“ und Schnitzel „Peppa Wutz“. Hinzu kommt ein attraktives Angebot an Desserts und Vorspeisen.

Zurzeit läuft der Betrieb im Wintermodus. Das heißt, dass der weitläufige und schön gestaltete Biergarten mit rund 150 Plätzen hinter dem Haus geschlossen ist. Allerdings stehen dort für angemeldete Gruppen die Jagdhütte (bis 14 Personen) und die Eifelhütte (bis zehn Personen) zur Verfügung. Und als attraktives „Überbleibsel“ der Pandemie könnte man die Eisstockbahn im Zelt neben dem Haus bezeichnen. Sarah Sonnen erklärt: „Während des Lockdowns haben wir zunächst Außerhausverkauf von Essen weiter gemacht. Nach Ende des Lockdowns mussten auch wir die Tischabstände im Lokal auf die vorgeschriebene Distanz erweitern.

Um den Verlust an Platzangebot auszugleichen, haben wir neben dem Haus ein beheiztes Zelt aufgestellt. Inzwischen nutzen wir das Zelt mit eingebauten Kunststoffbahnen (15 mal zwei Meter) als Überdachung für die Eisstockbahnen, um diese wetterunabhängig nutzen zu können. Das kommt an und ist beliebt.“ Als große und gut besuchte Sommerevents im Biergarten nennen die Sonnens Auftritte in 2021 und 2022 mit Guildo Horn und seinen Orthopädischen Strümpfen und „Hutkonzerte“ mit einheimischen Gruppen. „Um mehr Abwechslung in den gastronomischen Alltag zu bekommen, versuchen wir unseren Gästen attraktive Events zu bieten“, sagt Gerd Sonnen.

In dem Betrieb, zu dem auch 15 Hotelzimmer gehören, helfen acht Festangestellte und sechs Aushilfen mit. Die Fluktuation bei den Festangestellten sei sehr gering, sagt Sarah und weiter: „Einige sind seit vielen Jahrzehnten im Betrieb tätig.“

Info III Kontakt Gasthaus Sonnen, Bitburger Straße 7, 54311 Trierweiler. Telefon 0651/87194 Mail: info@gasthaus-sonnen.de Web: www.gasthaus-sonnen.de

