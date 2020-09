Corona : Landrat Schartz initiiert Videokonferenz mit luxemburgischen Ministerien

Trier Luxemburg und die Region Trier wollen sich in der Corona-Pandemie intensiver austauschen.

„Wir müssen die mit der Risikoeinstufung verbundenen grenzüberschreitenden Probleme, die nicht zuletzt tausende Grenzgänger betreffen, anpacken und nicht nur sich über den jeweils anderen beschweren“, so Schartz. So habe er in einem Vorgespräch mit luxemburgischen Regierungsvertretern deutlich gemacht, dass man eben auch die kommunale Ebene in die Gespräche zwischen Luxemburg und Deutschland einbeziehen müsse.