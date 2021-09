Spannung bis zum Schluss : Landratswahl in Trier-Saarburg: Metzdorf hauchdünn vor Schartz – Stichwahl am 10. Oktober

Stefan Metzdorf wird gegen Günther Schartz in einer Stichwahl antreten. Foto: privat/Stefan Metzdorf

Trier-Saarburg Im Kreis Trier-Saarburg wurde am heutigen Sonntag ein neuer Landrat gewählt. Bis zum Ende entwickelte sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Die Auszählung eines Wahlbezirkes lässt lange auf sich warten.

Der Landkreis Trier-Saarburg wird am 10. Oktober in einer Stichwahl über seinen nächsten Landrat entscheiden. Bei der Landratswahl am Sonntag erreichte keiner der Kandidaten die absolute Mehrheit. Im Gegenteil: Es entwickelte sich ein sehr enges Rennen zwischen Amtsinhaber Günther Schartz (CDU) und seinem Gegner Stefan Metzdorf (SPD).

Wahl zum Landrat in Trier-Saarburg: Diese Kandidaten standen zur Wahl

Landratswahl Trier-Saarburg: Ergebnisse aus den Wahlkreisen

Insgesamt waren für die Bundestags- und Landratswahl im Kreis Trier-Saarburg über 3000 Wahlhelfer im Einsatz. Interessanter Fakt am Rande: Die Wahlhelfer in Wincheringen-Söst waren bei der Landratswahl im Kreis Trier-Saarburg am schnellsten. Der amtierende Landrat Günther Schartz (CDU) hätte die Wahl dort gewonnen mit 35,44 Prozent. Tim Kohley (Einzelkandidat und Mitglied der Freien Wähler) hätte 29,11 Prozent bekommen und wäre somit in der Stichwahl mit Schartz. Stefan Metzdorf (17,72 Prozent) folgt auf die beiden, Martina Wehrheim (Die Grünen) und Einzelkandidat Guido Klein liegen mit 8,86 Prozent gleichauf. Die Wahlbeteiligung bei der Landratswahl lag in Söst bei 65 Prozent. 80 von 123 Wahlberechtigten haben ihre Stimme abgegeben.

Landratswahl in Trier-Saarburg: Schartz und Metzdorf in Stichwahl, Spannung bis zum Schluss

Einer der größten Stimmbezirke war bei der Landratswahl seit 19.07 Uhr ausgezählt: Saarburg-Stadt. Günther Schartz (CDU) führte dort mit mehr als 37 Prozent vor Stefan Metzdorf, der auf 26,15 Prozent kam. Anders sah es in der SPD-Hochburg Temmels aus. Dort kommt Metzdorf auf mehr als 38 Prozent und Schartz auf 26,98 Prozent.

Erst kurz vor Schluss, um 20:40 Uhr, überholte Stefan Metzdorf seinen Gegner Günther Schartz. Er vereinte 32,29 Prozent der Stimmen, der Amtsinhaber 31,43 Prozent. Sechs Stimmbezirke fehlten zu diesem Zeitpunkt noch noch – darunter Gusterath, die Heimatgemeinde von Metzdorf (dort ist er Ortsbürgermeister), die auch an den SPD-Mann ging. Anschließend wurden Wahlbezirke aus der Stadt Konz ausgezählt, die auch an den Gusterather gingen. In den letzten Wahlbezirken ließ sich Metzdorf diesen Vorsprung nicht mehr nehmen – auch wenn lange Zeit noch die Auszählung aus einem Wahlbezirk (Nittel) fehlte.

Die Wahlhelfer in Nittel haben darauf gewartet, bis die Wahlurne aus Köllig eingetroffen ist. Danach haben sie zuerst die Bundestagswahl ausgezählt, so dass sie mit der Auszählung der Wahlscheine für die Landratswahl erst etwa um 21.10 Uhr beginnen konnten. Dass diese jedoch am Metzdorf-Sieg etwas ändern könnte, ist sehr unwahrscheinlich. Ohne diesen Wahlbezirk zeigte sich am Ende folgendes Ergebnis:

Stefan Metzdorf (SPD): 32,37 Prozent

Günther Schartz (CDU): 31,25 Prozent

Tim Kohley (Einzelbewerber): 16,96 Prozent

Martina Wehrheim (Grüne): 12,31 Prozent

Guido Klein (parteilos): 7,11 Prozent

Reaktionen der Landratskandidaten Kandidaten auf die Zwischenergebnisse

In jeweils eigenen Grüppchen verfolgen die Kandidaten im Kreishaus in Trier die Hochrechnungen zur Landratswahl. Guido Klein, parteilos, sagt zu seinen Zahlen, die in der ersten Stunde der Hochrechnungen zwischen 5 und 7 Prozent schwanken: „Ich bin sehr zufrieden. Ich starte ja von einer 0-Basis und ohne Partei.“ Klein ist mit seinen beiden Söhnen und seiner Frau im Kreishaus.

Martina Wehrheim (Grüne), die in der ersten Stunde Werte zwischen 8,5 und 10 Prozent erreicht, meint: „Das lässt sich gar nicht so schlecht an. Immerhin haben wir zugelegt.“

Stefan Metzdorf (SPD), der von seiner Frau und seiner Tochter begleitet wurde, kommentierte seine Werte von bis zu 28 Prozent mit den Worten: „Ich bin erfreut. Die Zahlen lassen hoffen, dass ich viele Bürgerinnen und Bürger im Wahlkampf erreichen und von meinen Schwerpunkten überzeugen konnte.“

Tim Kohley (Einzelkandidat, Mitglied der Freien Wähler) hingegen war nicht so ganz zufrieden mit dem Zwischenergebnis von 18 bis 20 Prozent. Er sagte: „Ich hoffe, dass ich noch ein paar Prozentpunkte hinzubekomme. Mein Ziel ist die Stichwahl.“ Diese erreichte Kohley am Ende nicht.