Landtagswahl : Er sieht der Premiere gespannt entgegen

Christian Schenk ist Direktkandidat der Freien Wähler für den Wahlkreis 24, Trier-Schweich, bei der Landtagswahl am 14. März. Foto: Christian Schenk/privat

Trier Christian Schenk ist der erste Direktkandidat der Freien Wähler, der für den Wahlkreis Trier-Schweich bei der Landtagswahl ins Rennen geht. Allerdings war ursprünglich ein ganz anderer nominiert.

Noch vor einem Jahr hätte Christian Schenk nicht im Traum daran gedacht, bei der Landtagswahl im März 2021 für die Freien Wähler anzutreten. Doch wie so oft im Leben, kam alles anders.

Gesagt, getan. Der 40-jährige Betriebswirt aus Trier-Quint trägt mit seiner Kandidatur eine besondere Verantwortung. Auch deswegen, weil er gleichzeitig der erste Direktkandidat für die Freien Wähler im Wahlkreis 24 ist. Bei der Landtagswahl 2016 gab es keinen. Hin- oder hergerissen ob seiner Zwitterfunktion als UBT-Fraktionsvorsitzender und Direktkandidat der Freien Wähler ist der dreifache Familienvater nicht. Im Gegenteil. „Ich habe in den vergangenen Jahren gemerkt, dass kommunale Angelegenheiten nicht allein kommunal zu lösen sind. Die werden in Mainz entschieden. Alle Parteien haben einen direkten Draht nach Mainz. Den haben wir als UBT nicht.“ Grund: Die Bürgervertretung ist keine Partei, sondern ein eingetragener Verein.

Doch die Verbindung von FW und UBT soll dies nun möglich machen. „Wir haben beide unsere Wurzeln in den kleinen Ortschaften, und wir müssen versuchen, das beste für die Kommunen herauszuholen“, sagt Schenk. Als Betriebswirt fühlt er sich bei den Finanzen und der Wirtschaft am wohlsten, ist aber ebenfalls an Bildung und Schule interessiert, „weil ich das ja durch die Kinder tagtäglich erfahre“.