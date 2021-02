Landtagswahl : Er rechnet mit einem Kopf-an-Kopf-Rennen

Trier Thorsten Wollscheid: Durch Fleiß und Zuverlässigkeit hat sich der 34-Jährige Mariahofer an die Spitze der Trierer CDU gearbeitet. Jetzt soll’s in den Landtag gehen.

Zumindest für jemanden, der Berufspolitiker werden will, wirkt Thorsten Wollscheid im Gespräch recht zurückhaltend. Zimperlich ist der 34-Jährige allerdings keineswegs: Als es 2018 auf Urlaubsschiffsreise ins Eismeer bei Spitzbergen geht, springt er zum Kurzbad ins arktisch kalte Wasser. Und zwar nicht etwa mit Neoprenanzug, sondern in der Badehose.

Und dass er beim Wanderausflug aufs nicht mehr ganz so ewige Eis durchaus auf den ein oder anderen Polarbären hätte treffen können, hält ihn auch von diesem Abenteuer nicht ab. Das Rüstzeug für einen Job in der Landespolitik, bei dem einem durchaus schon mal eisiger Wind entgegen wehen kann, bringt er also mit, könnte man sagen.