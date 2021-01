Die Kandidaten im Wahlkreis Trier : Wer schafft’s in den Mainzer Landtag?

Am Sonntag, 14. März, sind in Rheinland-Pfalz Landtagswahlen. Foto: dpa/Michael Kappeler

Trier Gegen Ministerpräsidentin Malu Dreyer, die in ihrem Heimatwahlkreis Trier als Direktkandidatin antritt, dürfte die Konkurrenz es schwer haben bei der Landtagswahl am 14. März. Wer sich trotzdem Chancen ausrechnet und welche Überraschungskandidatin ins Rennen geht:

Stell dir vor, es ist Wahl, und keiner geht hin. Abwegig ist dieser Gedanke keineswegs. Nicht umsonst hat Landeswahlleiter Marcel Hürter vorsorglich schon Millionen Briefwahlunterlagen vorbestellt. Sollten die strengen Kontaktbeschränkungen bis ins Frühjahr gelten, wäre der Aufruf, am 14. März eifrig in die Wahllokale zu strömen, schließlich mindestens heikel.

Corona macht allerdings nicht nur den Wahlsonntag selbst problematisch, sondern auch das Vorfeld: Parteitage, bei denen die Kandidatenlisten aufgestellt werden sollten, mussten verschoben werden und per Internet-Schalte stattfinden. Das übliche Wahlkampfaufgebot mit Info-Tischen in der City, Haustürbesuchen sowie der Anreise diverser Parteigrößen zu öffentlichen Veranstaltungen vor Ort fällt zumindest in herkömmlicher Form aus.

Die Direktkandiaten im Wahlkreis Trier, oben von links nach rechts: Anja Reinermann-Matatko (Grüne), Thorsten Wollscheid (CDU), Malu Dreyer (SPD). Mitte: Julian Theiß (Die Linke), Tobias Schneider (FDP), Michael Frisch (AfD). Unten: Martin Schmidt (Die Partei), Rudolf Rinnen (Freie Wähler), Ingrid Moritz (parteilos). Foto: Trierischer Volksfreund/Collage: Rainer Neubert

Info Die Wahlkreise Trier und Trier/Schweich Der Landtagswahlkreis 25 Trier umfasst die Stadt Trier ohne die Stadtteile Biewer, Ehrang, Pfalzel und Ruwer/Eitelsbach, die zum Wahlkreis 24 Trier/Schweich gehören. Zum Wahlkreis Trier/Schweich zählen außerdem noch die Verbandsgemeinden Ruwer, Schweich und Trier-Land. Im Wahlkreis 24 Trier/Schweich haben die Parteien folgende Direktkandidaten nominiert: Lars Rieger aus Schweich (CDU), Dirk Bootz aus Kasel (SPD), Alfred Wirtz aus Ralingen (Grüne), Andreas Heinz aus Ohrenhofen (AfD), Claus Piedmont aus Konz (FDP) und Daniel Aggintus aus Trier-Ehrang (Die Linke). Der Wahlausschüsse von Stadt und Landkreis entscheiden am Mittwoch, 6. Januar, über die formale Zulassung der eingereichten Landeslisten.

Wer zur Wahl antritt, steht so gut wie fest. Zumindest endete am Dienstag voriger Woche um 18 Uhr die Frist, binnen derer Parteien, Vereinigungen und Einzelkandidaten die entsprechenden Unterlagen bei Stadt und Landkreis einreichen konnten. Die Wahlausschüsse müssen zwar noch Vollständigkeit und Zulässigkeit der Wahlvorschläge bestätigen. Dass dieser Verwaltungsakt große Änderungen bringt, ist allerdings zumindest nicht absehbar. Im Wahlkreis Trier zeichnen sich Konstanten und Überraschungen ab:

Bei der SPD tritt erneut Malu Dreyer (59) als Spitzenkandidatin an. Sollte Dreyer ihr Ministerpräsidentinnen-Amt behalten, wird sie ihr Landtagsmandat allerdings nicht antreten – so wurde es zumindest angekündigt. Nachrücker in die Reihen des Parlaments wäre dann, wie schon bei der Landtagswahl 2016, Sven Teuber (38). „Wer Dreyer wählt, bekommt Teuber“, kritisieren die politischen Gegner die Taktik. Der Trierer SPD-Fraktionsvorsitzende hält die Sache dagegen für unproblematisch: „Als 2017 Eveline Lemke von den Grünen Ministerin wurde, legte sie auch ihr Mandat ab, und ihre B-Kandidatin rückte in den Landtag nach.“ Und als Bodo Ramelow (Die Linke) in Thüringen Ministerpräsident wurde, habe er ebenfalls sein Landtagsmandat abgegeben.

Vor einer Wahl könne man sich eben nie sicher sein über deren Ergebnis. Daher müsse der Einzug des Spitzenpersonals ins Parlament über vordere Listenplätze abgesichert werden, argumentiert Teuber. Gleichzeitig gebe es das Bestreben, möglichst alle 52 Wahlkreise im Land auf der Kandidatenliste abzubilden. Zwei vordere Listenplätze für Kandidaten aus einer Stadt, also etwa Dreyer und Teuber, gingen daher kaum.

Thorsten Wollscheid (34), Spitzenkandidat der Trierer CDU, dürfte es gegen Ministerpräsidentin Dreyer schwer haben. Gelingt es dem Kreisverbandvorsitzenden nicht, den Wahlkreis gegen die prominente sozialdemokratische Gegnerin zu gewinnen, bliebe auch ihm nur die Chance, über die Landesliste ins Parlament einzurücken. Dort steht er auf Platz 29, zurzeit hat die CDU 35 Landtagsabgeordnete. Die Sache sieht allerdings nur auf den ersten Blick sicher aus. Denn bevor Listenkandidaten berücksichtigt werden, gehen die gewonnenen Sitze an die erfolgreichen Direktkandidaten in den Wahlkreisen. So kann es sein, dass ein CDUler, der nur auf Listenplatz 50 kandidiert, aber irgendwo im Land seinen Wahlkreis gewinnt, vor ihn gesetzte Listenkandidaten überholt. „Ich hoffe, mit einem engagierten Wahlkmapf vor Ort sowie einem starken Wahlergebnis der CDU insgesamt, Trier wieder im Mainzer Landtag repräsentieren zu können – ohne das Mandat als B-Kandidat geschenkt zu bekommen, wie dies bei der SPD der Fall ist“, erklärt Wollscheid gegenüber dem TV.

Schafft er es nicht, in den Landtag einzuziehen, wäre das allerdings auch eine Schmach für die einst so starke Trierer CDU: Schon seit 2011 hat sie keinen eigenen Vertreter mehr im Landtag und stellt seit 2017 auch nicht mehr den Bundestagsabgeordneten der Region Trier: Der langjährige Trierer MdB Bernhard Kaster war damals nicht mehr zur Wahl angetreten, die CDU in Stadt und Kreis nominierte den Pellinger Andreas Steier, der das Direktmandat gewann.

Die Trierer Grünen schicken Anja Reinermann-Matatko (39) ins Rennen ums Direktmandat bei der Landtagwahl. Die Fraktionschefin ihrer Partei im Trierer Stadtrat hatte bei der Kommunalwahl 2019 einen Parade-Wahlkampf hingelegt. Die Grünen fuhren schließlich sensationelle 26,8 Prozent ein und wurden damit stärkste Kraft im Stadtrat. Der Einzug in den Landtag ist der Frontfrau der so starken Trierer Grünen trotzdem nicht sicher. Denn bei der Aufstellung der Landesliste landete die promovierte Geografin – anders als von den Kreisverbänden Trier und Trier-Saarburg vorgesehen – nur auf Listenplatz 29. Die Delegierten nominierten beim Landesparteitag im August in Idar-Oberstein stattdessen den Trierer Stadtrat Michael Lichter auf Platz 16. Und auch Natalie Cramme-Hill, Sprecherin des Trierer Stadtverbands, schaffte es mit Platz 23 die Trierer Direktkandidatin auf der Landesliste auszustechen. Zurzeit haben die Grünen sechs Sitze im Landesparlament.

Die Hoffnung hat Reinermann-Matatko trotzdem nicht aufgeben: „Falls wir landesweit ein Ergebnis erzielen können wie in Trier bei der letzten Kommunalwahl, dann würde ich über den Listenplatz in den Landtag einziehen“, erklärt sie gegenüber dem TV. Das dürfte allerdings schwierig werden. Denn um an das Trierer Kommunalwahlergebnis von 26,8 Prozent heranzukommen, müsste die Partei ihr Ergebnis der Landtagswahl 2016 (5,3 Prozent) verfünffachen.

Die FDP in Trier – das ist seit ein paar Jahren der Partei- und Fraktionsvorsitzende Tobias Schneider (35), der auch – wie schon 2016 – bei der Landtagswahl als Direktkandidat antritt. Bei der am 7. November in Mainz aufgestellten Landesliste der Freidemokraten schaffte Schneider es auf einen respektablen 14. Platz. Die Chancen auf einen Sitz im Parlament stehen allerdings schlecht: Bei der Landtagswahl 2016 holte die FDP 6,2 Prozent bei den Zweitstimmen und stellen damit sechs Abgeordnete.

Die Trierer AfD schickt – ebenfalls wie 2016 – ihren Multi-Mandats- und Amtsträger Michael Frisch (63) als Direktkandidaten ins Rennen. Frisch ist Landesvorsitzender der Partei, gleichzeitig Vorsitzender des Trierer Kreisverbands, Chef der AfD-Fraktion im Trierer Stadtrat und – bislang – stellvertretender Fraktionsvorsitzender im Landtag. Da Frisch auch auf Platz 1 der Landesliste seiner Partei kandidiert, dürfte sein Wiedereinzug ins Parlament so gut wie feststehen. 2016 hatte die AfD auf Landesebene 12,6 Prozent der Zweitstimmen und damit 14 Sitze im Parlament gewonnen.

Die Trierer Linke zieht mit ihrem Kreisverbandssprecher und Studenten Julian Theiß (24) als Direktkandidaten in die Landtagswahl.

Die Satirepartei Die Partei schickt Martin Schmidt (36), promovierter Arzt und angehender Anästhesist im Brüderkrankenhaus, ins Rennen. Mit „Jawollo, Hammer. Danke. Prost!“, habe dieser den Wahlkampf bereits eingeleitet, teilt Die Partei mit. Immerhin: Bei der Kommunalwahl 2019 hatte die Satirevereinigung in Trier 2,7 Prozent der Stimmen und damit einen Sitz im Stadtrat geholt. Partei-Stadtrat Robin Schrecklinger schloss sich anschließend der Grünen-Fraktion im Rat an.

Bei den Freien Wählern war im Februar 2020 der gesamte Vorstand des Trierer Kreisverbands – der sich erst im Januar 2019 gegründet hatte – aus der Partei ausgetreten. Grund war ein Streit mit dem Landesvorstand: Die Trierer Vorsitzende Ingrid Moritz wollte von diesem zugesichert haben, bei der Aufstellung der Kandidatenliste für die Landtagswahl 2021 auf einem der vorderen Plätze berücksichtigt zu werden. Der Landesvorstand lehnte ab. Prompt trat die promovierte Ärztin aus der Partei aus und mit ihr sechs weitere Vorstandsmitglieder. Für die Landtagswahl hatten die Freien Wähler – die bislang im Landtag nicht vertreten sind – zunächst angekündigt, mit dem bekannten Trierer Tenor Thomas Kießling als Direktkandidtat in den Wahlkmapf ziehen zu wollen. Mitte November zog der allerdings aus persönlichen Grünen zurück: Die Corona-Krise belaste ihn als freischaffenden Künstler zu sehr, als dass er Kraft für den Wahlkampf hätte. Kurzfristig kandidiert nun Rudolf Rinnen aus Bitburg für die Trierer Freien Wähler.

Ihren Vorsatz, fürs Landesparlament zu kandidieren, hat Ingrid Moritz (63), die lange Zeit als niedergelassene Ärztin in Trier arbeitete und 2019 für die Freien Wähler als Einzelvertreterin in den Trierer Stadtrat eingezogen war, allerdings nicht begraben: Sie tritt als Einzelkandidatin ohne Unterstützung einer Partei oder politischen Vereinigung im Wahlkreis Trier an. Die dazu notwendige Zahl an Unterschriften von Wahlberechtigten habe sie vorgelegt, bestätigt die Trierer Stadtverwaltung auf TV-Nachfrage. Die Freien Wähler sind übrigens nicht die einzige Partei, aus der Moritz schon ausgetreten ist: Vorher war sie Mitglied der Trierer AfD, die sie allerdings ebenfalls nach parteiinternen Kämpfen verließ.