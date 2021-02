Landtagswahl : Mission: Zweitstimmen sammeln

Trier Ein Liberaler aus der Uckermark: Partei- und Fraktionschef Tobias Schneider tritt für die FDP Trier als Landtags-Direktkandidat an.

Kein Zweifel. Schneider prägt in seiner doppelten Führungsrolle die Politik der Trierer Liberalen (knapp 130 Mitglieder; die Hälfte unter 30 Jahre alt). Ein persönlicher Werdegang, der vor 20 Jahren nicht abzusehen war. Anfang 2003 trat er in seinem Geburtsort Prenzlau (Brandenburg) in die FDP ein. „Für mich eine im Nachhinein betrachtet logische Angelegenheit. Ich war 17, wollte mich politisch einbringen und schaute mir alles an, was es so auf dem Markt gab.“ Sehr schnell sei ihm klar gewesen: „Liberalismus, individuelle Lebensgestaltung – ich kann mir auch heute keine andere politische Heimat als die FDP vorstellen, die allen Vorurteilen zum Trotz keine Partei für Besserverdienende ist.“ Noch im Jahr seines Parteieintritts tauchte Schneider erstmals auf einer FDP-Kandidatenliste auf. In den Uckermarker Kreistag schaffte er es seinerzeit nicht.