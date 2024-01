Großdemo mit 500 Traktoren Landwirte wollen am Montag den Verkehr in ganz Trier lahmlegen – von morgens bis abends

Der Kreisbauern- und Winzerverband, der die Großdemo bei der Stadt angemeldet hat, rechnet mit rund 500 Traktoren. Die Landwirte wollen sich am Montagmorgen an verschiedenen Sammelpunkten in und um Trier treffen und von dort sternförmig auf die Innenstadt zufahren. In der Innenstadt wollen die Bauern ihre Trekker mit einem Tempo von 6 Stundenkilometern auf den Alleenring steuern und diesen so für den übrigen Verkehr blockieren. Geplant ist, dass die Bauern gegen 13 Uhr ihre Traktoren abstellen – zumindest teilweise auch direkt auf dem vielbefahrenen Alleenring rund um die Altstadt. Nahezu alle öffentlichen Parkplätze der Innenstadt werden gesperrt, damit die Traktoren dort abgestellt werden können.