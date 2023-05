Standorte werden zusammengelegt Die Trierer Landwirtschaftskammer zieht um

Bekond/ Trier · Der Rohbau steht schon. Die Landwirtschaftskammer wird in absehbarer Zeit in einen Neubau nach Bekond ziehen. Im aktuellen Domizil in Trier ist unter anderem die Geschäftsstelle des Bauern- und Winzerverbands Trier-Saarburg untergebracht. Offen ist, wie lange noch.

24.05.2023, 07:05 Uhr

In Bekond entsteht aktuell das neue Bürogebäude der Landwirtschaftskammer. Im kommenden Jahr sollen dort Mitarbeitende einziehen, die aktuell noch in Trier und Wittlich untergebracht sind. Foto: TV/Harald Jansen

Von Harald Jansen Redaktion Trier

Aus zwei mach eins. Schon vor Jahren hatte der Landesrechnungshof ausgerechnet, dass es im Land zu viele Standorte der Landwirtschaftskammer gibt. In der Region Trier sind das bisher die Dienststelle im Trierer Gartenfeld und die in Wittlich. Geografisch gesehen ungefähr auf halber Strecke zwischen diesen Städten liegt Bekond, wo am Rand eines Gewerbegebiets und eines Neubaugebiets gerade der Neubau eines Kammergebäudes hochgezogen wird.