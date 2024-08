Spur gesperrt Lange Staus auf der A602 - Gleich zwei Unfälle sorgen für Chaos

Auf der A602 gab es unter der Pfalzeler Brücke wohl gleich zwei Unfälle. Diese haben sich bereits um 7.27 Uhr am Morgen ereignet. Die linke Fahrspur ist also an der Unfallstelle gesperrt. Die Autos werden an der Unfallstelle vorbeigeleitet, was im Berufsverkehr natürlich zu großen Verkehrsbehinderungen führt.