Baustellen bremsen Autofahrer aus Wie erwartet: Umleitung an den Trierer Kaiserthermen sorgt für Staus

Hinzu kam ein in Trier immer wieder zu beobachtendes Phänomen: Autofahrer fuhren in die Kreuzungsbereiche hinein, obwohl sich der Verkehr vor ihnen zurückstaute. Die Folge war, dass querende Fahrzeuge trotz Grünphase nicht vorankamen. Zudem wurden Fußgängerüberwege zugestellt. So mussten sich in Höhe Stadtbad Fußgänger mehrfach ihren Weg durch haltende Autos suchen. Zudem erfreute sich bei einigen Autofahrern die neue Busspur in der Südallee großer Beliebtheit. Sie wurde genutzt, um an den wartenden Fahrzeugen auf der regulären Spur vorbeizuziehen.