Infrastruktur : Lange Verzögerung bei der Kita Euren

Trier-Euren Die Fertigstellung des Außengeländes lässt weiter auf sich warten. Statt 27. Mai peilt die Stadt Trier jetzt den 22. Juli als Beginn der Arbeiten an.

Es will und will nicht fertig werden, das Außengelände an der Kita in Trier-Euren. Mächtig Ärger hat sich zuletzt aufgestaut, weil mit den Geländearbeiten überhaupt noch nicht begonnen wurde – trotz mehrerer Anläufe, moniert Ortsvorsteher Hans-Alwin Schmitz (UBT) und schüttelt den Kopf: „Dass so etwas überhaupt möglich ist.“