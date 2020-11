Infrastruktur : Rohrbruch in Trier wird zur Geduldsprobe

Trier-Euren Nach einem Wasserrohrbruch hat eine Triererin erst einmal kein Fernsehen und Internet mehr. Nach einigen Telefonversuchen, die immer nur in der Service-Hotline enden, weiß sie nicht mehr, wie ihr geholfen werden kann. Doch dann kommt Bewegung in den Fall.

„Bitte bleiben Sie dran“: Diesen Satz musste Andrea Biesdorf aus Euren in den vergangenen Wochen nach einem Leitungsschaden in ihrer Straße oft hören – und kam trotzdem nicht bei der gewünschten Service-Hotline durch. Innerhalb von eineinhalb Wochen hat sie nach eigenen Angaben niemanden erreicht, der ihr sagen konnte, wann ihr Problem behoben werden würde. Nach mehr als einer Woche Wartezeit hat sie sich mit dem Anliegen an den Trierischen Volksfreund gewandt.

Das Problem Am Freitag, 23. Oktober, hat es in Trier-Euren einen Wasserrohrbruch gegeben. Bei der Reparatur des Rohrbruchs wurden Internet- und Telefonkabel beschädigt. Am Montag, 26. Oktober, hat Andrea Biesdorf laut eigenen Angaben sofort die Zuständigen bei der Telekom angerufen – der Schaden mit dem Internet- und Telefonkabel war am Dienstagmorgen prompt erledigt. Für das Fernsehkabel habe die Situation etwas anders ausgesehen, da sie trotz mehrfacher Anrufe bei der Service-Hotline von Vodafone niemanden erreichen konnte.