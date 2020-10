Kostenpflichtiger Inhalt: Mobilität : Langes Warten bis zur Führerscheinprüfung

Ein Fahrschulauto ist in der Trierer Innenstadt unterwegs. Wer zurzeit den Führerschein machen möchte, muss coronabedingt mit längeren Wartezeiten rechnen. Foto: Julia Sörgel

Trier Mal eben in den Ferien den Führerschein zu machen, ist diesen Sommer in vielen Fahrschulen in Trier wegen der Pandemie nicht möglich gewesen. Wie sehr hat Corona die Fahrschulen beeinflusst und was bedeutet es für die Fahrschüler?