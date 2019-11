Kirche : Langjähriger Kaseler Pastor Richard Feichtner ist tot

Trier Richard Feichtner, emeritierter Domkapitular des Trierer Domkapitels, ist am 20. November gestorben. Er wurde 92 Jahre alt.

Richard Feichtner wurde am 17. Januar 1927 in Trier-Euren geboren. Nach seiner Priesterweihe 1953 war er zunächst Kaplan in Quierschied. Ab 1956 war er Religionslehrer an einer Berufsschule in Bad Kreuznach, ab 1961 an den Kaufmännischen Berufsschulen des Kreises Neuwied.