Nachruf auf Meinhard Lentz Heimkehr eines legendären Direx

Ein Fackelzug für einen Schulleiter am Vorabend der Verabschiedung in den Ruhestand: Diese Ehre wurde Ende Oktober 1992 Meinhard Lentz zuteil. Rund 200 Schüler des damaligen Hindenburg-Gymnasiums (heute Humboldt-Gymnasium, HGT) zogen von der Irscher Mühle bergauf zum Haus von Lentz in Trier-Irsch. Nicht ohne Vorankündigung, denn Ehefrau Marlies (Lehrerin am Angela-Merici-Gymnasium, AMG) war dezent „vorgewarnt“ worden: „Einige HGTler“ wollten, so hieß es, ihrem Direx eine Freude machen.