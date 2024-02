Kommunalwahl 2024 Lars Rieger kandidiert erneut für das Amt des Stadtbürgermeisters

Schweich · Lars Rieger will weitere fünf Jahre als Bürgermeister für Schweich agieren. Bei der Kommunalwahl am 9. Juni tritt er als CDU-Kandidat erneut an.

02.02.2024 , 11:38 Uhr

