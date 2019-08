Kurs : Lateintanzlehrer aus Südafrika

Trier (red) Der Tanzsportclub Trier ergänzt seinen Trainerstab im Turnierbereich der lateinamerikanischen Tänze. Dazu konnte mit Karabo Morake aus Südafrika ein Ex-Profi im Lateintanz gewonnen werden, der über vielfältige Trainerqualifikationen verfügt.

Zusammen mit Nora Mergner wird er das Training in den Einstiegsklassen D und C leiten. „Wir versprechen uns von Karabo einen weiteren Motivationsschub für die bestehende Gruppe und hoffen, dass sich noch weitere Paare zum Einstieg in den Latein-Turniertanz anregen lassen“, sagt Katja Kuschneruk, die Vizepräsidentin des TSC Trier.