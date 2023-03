Ärger um Katastrophenschutz Warum Newel nicht der geeignete Standort für das Trier-Saarburger Lagezentrum sein soll

Der Kreis Trier-Saarburg will ein neues Führungs- und Lagezentrum haben. Kommt es zur Katastrophe, würden der Landrat, der Brand- und Katastrophenschutzinspekteur und weitere Führungskräfte dort zusammenkommen, um die Reaktion von Feuerwehren und Rettungskräften von dort aus zu steuern. Ein möglicher Standort für das FLZ ist Newel, wo die Verbandsgemeinde Trier-Land ein Feuerwehrgerätehaus nahe der B51 an der L42 errichten will. Zuletzt kamen aber Zweifel auf, ob Newel wirklich der passende Standort ist. Nun gibt es neue Erkenntnisse: Denn die Ergebnisse einer zuvor beauftragten Standortanalyse sind da.