„... darüber, Neu-Trierer zu sein. Das bedeutet für mich vor allem, auf kurzem Weg zur Hochschule zu kommen und ebenso schnell in der Natur zu sein.“

Leander Schwedler (23) ist in der vergangenen Woche von Wettlingen/Südeifel in die Trierer Altstadt gezogen. Er studiert an der Hochschule Trier Bauingenieurwesen. (rm.)