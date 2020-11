Tradition : Bald viele adventlich geschmückte Fenster in Ehrang und Quint

Trier-Ehrang/Trier-Quint (red) Das Team der Aktion „Lebendiger Adventskalender“ in den Trierer Stadtteilen Ehrang und Quint möchte seine 15-jährige Tradition trotz Corona fortsetzen. Deshalb haben die Organistoren statt der üblichen Treffen vor Häusern, Kitas, Schulen und Kirchen diesmal zum Schmücken von Adventsfenstern aufgerufen.

Sofern es die Vorgaben des Landes zulassen, will das Team in der Kirche St. Peter an den vier Adventssonntagen um jeweils 17 Uhr eine adventliche Andacht gestalten. Geplant sind eine ökumenische Andacht mit Vanessa Kluge und Getrud Rosenzweig, adventliche Musik mit der Sonntagskantorei und Axel Simon sowie ein Impuls zum Thema „Keine Weihnachten in Moria“ und eine Andacht zur Einweihung der neuen Petrusstatue für St. Peter.