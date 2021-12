Artenvielfalt : Lebendige Mosel: Von Atlantiklachsen und Schwarzmundgrundeln

Hintergrund

Der Fischpass bei Koblenz ermöglicht Wanderfischen seit 2011 die erste Staustufe der Mosel zu passieren. Foto: SGD-Nord

Offiziell sollen auf EU-Anordnung hin bis 2027 alle Flüsse in Deutschland wieder für Wanderfische durchgängig gemacht werden. Ob dieser Zeitplan eingehalten wird, ist jedoch umstritten. Von den zehn Staustufen an der Mosel in Deutschland wurde erst eine mit einem neuen Fischpass ausgestattet. Die Bauarbeiten an der zweiten Staustufe in Lehmen sollen frühestens 2026 abgeschlossen werden. Wann die letzte Staustufe in Trier an der Reihe ist, könne die Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord noch nicht absehen. Experten der Uni Trier hoffen auf ein Besucherzentrum an der Staustufe in Trier, ähnlich dem „Mosellum“ in Koblenz. Dort können Besucher Wanderfische beim Überwinden des Fischpasses beobachten.