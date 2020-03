Hilfe : Lebensberatung bietet Telefonberatung an

Trier (red) Die Lebensberatung Trier will jetzt zusätzlich eine Telefonzeit für Familienfragen einrichten, um in diesen unsicheren Zeiten Eltern und Familien schnell und unkompliziert zu entlasten. Das heißt, jeweils dienstags und donnerstags in der Zeit von 10 bis 11.30 Uhr können Ratsuchende anrufen, um mit einer Beratungsfachkraft direkt zu sprechen und Fragen zu Familienthemen zu klären.



Die Lebensberatung Trier ist eine von 20 integrierten Lebensberatungsstellen im Saarland und in Rheinland-Pfalz in Trägerschaft des Bistums Trier und bietet Beratung in folgenden Bereichen an: Erziehung, Ehe und Partnerschaft, Familie, Lebensbewältigung sowie Trennung und Scheidung. Für die Menschen, die Hilfe suchen, hat das einen Vorteil: Bei allen Fragen und Problemen rund um die Themen Familie und Leben finden sie Hilfen unter einem Dach.