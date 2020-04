Soziales : Jahresbericht der Lebensberatung: Knapp 1500 Menschen suchten Rat

Trier (red) 1481 Kinder, Jugend­liche und Erwachsene haben 2019 Rat und Unterstützung bei der Lebensberatung Trier gesucht. Das geht aus dem nun vorgelegten Jahresbericht hervor. Zusätzlich nahmen 904 Menschen an weiteren Angeboten der Beratungsstelle Trier teil, etwa an Elternkursen, Fallberatung und pädagogischen Weiterbildungen.

Unter dem Titel „Wie sagt mein Baby, was es braucht?“ macht der Jahresbericht 2019 besonders auf die Beratung für Eltern mit Kindern bis drei Jahren aufmerksam: „Mithilfe von Babysprechstunde, Fein­fühligkeits­training und Entspannungs­übungen werden die Eltern in die Lage versetzt, kritische Situationen in dieser Entwicklungsphase ihres Babys zu meistern und soweit wie möglich zu vermeiden“, erklärt Gschwendner. Darüber hinaus könnten sich Eltern jederzeit mit ihrem Baby oder Kleinkind an die Lebensberatung Wittlich oder Trier wenden, um das Angebot der ent­wicklungs­psychologischen Be­ratung wahrzunehmen.