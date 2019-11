Konzert : Lebensfrohe Quetschen-Magie in Trier

Lebensfrohe Quetschen-Magie in Trier

Trier Cathrin Pfeifer (Foto) präsentiert mit ihrer Band Trezoulè individuelle Klänge für Kopf, Herz und Beine. Sie ist eine wahre Virtuosin am Akkordeon und die Leidenschaft mit der sie Musik macht spiegelt sich ihren lebensfrohen, beschwingten und sehr individuellen Kompositionen wieder.

Trezoulè entwickelt einen faszinierenden energetischen World-Mix mit treibenden Grooves und tranceartigen Melodien. Am Donnerstag, 14. November, um 20 Uhr spielt das Trio in der Tuchfabrik in Trier. Karten: 17 Euro, siehe Info.