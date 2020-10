Inklusion : Lebenshilfe-Team kümmert sich um Politik

Info

Über das Inklusive Medien-Team: Seit den Special Olympics Landesspielen in Trier 2017 wird inklusive Medienarbeit hat die Lebenshilfe Trier ein Medien-Team mit Reportern mit und ohne Beeinträchtigung, die gemeinsam über verschiedene Themen berichten. Zu Beginn bestand das sogenannte Team aus zwei Reportern. Als dann ein Fotograf dazu kam, wurde das sogenannte Tandem-Team zum Inklusiven Medien-Team. Unter dem Motto „von allen, für alle“ will der Lebenshilfe Trier Menschen mit Beeinträchtigung ermöglichen, aktiv an der medialen Berichterstattung in Trier mitzuwirken und verknüpft mit der Hoffnung, die regionale Medienlandschaft langfristig inklusiver zu machen. Patrick Loppnow und Michael Scheiwen, die beide in den Lebenshilfe Werken in Trier beschäftigt sind, arbeiten seit 2018 einen Tag pro Woche in der Geschäftsstelle der Lebenshilfe Trier. So konnte das inklusive Medien-Team ein fester Bestandteil der Öffentlichkeitsarbeit der Lebenshilfe Trier werden. Seit März 2020 wird das auf fünf Jahre angelegte Projekt von der Aktion Mensch gefördert. Coronabedingt startet die Redaktion im April 2021.

Marius Minas ist seit Oktober 2019 im Fachbereich Politikwissenschaft an der Universität Trier Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl von Professor Dr. Uwe Jun. Zuvor studierte er Politikwissenschaft, Mathematik und Bildungswissenschaften an der Universität Trier. 2019 schloss er das Studium mit dem ersten Staatsexamen (Sozialkunde, Mathematik und Bildungswissenschaften) sowie dem Master of Education ab.