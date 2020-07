Wirtschaft : Firma spendet 10 000 Euro an Lebenshilfe Trier

Trier Beim firmen­internen Spendenlauf der Japan Tobacco International (JTI) in Trier kamen 10 000 Euro zusammen. Das Unternehmen stellt der Lebenshilfe Trier diesen Betrag zur Verfügung. JTI-Werksleiter Peter Kilburg überreicht am heutigen Mittwoch die Spende an Heiko Reppich vom Vorstand der Lebenshilfe Trier.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken