Jubiläum : Lebenshilfe erwartet 3000 Festgäste

Freuen sich aufs Jubiläumsfest „50 Jahre Lebenshilfe-Werke Trier“ (von links): Thorsten Schwarz (Leiter Metallabteilung), Michael Köbler (Leiter Hofgut Serrig), Christel Stein (dienstälteste betreute Mitarbeiterin), Klaus Klaeren (Europäische Sportakademie Trier, Fairplay-Tour) und Ulrich Schwarz (Ex-Geschäftsführer und Jubiläumsfest-Organisationschef). Foto: Roland Morgen

Trier/Serrig Die Trierer Werke mit 750 Mitarbeitern feiern 50-jähriges Bestehen und sind Ziel der Fairplay-Radtour durch die Region.

„Wir können das“, sagen die Mitarbeiter der Trierer Lebenshilfe-Werke selbstbewusst. Ging es dort anfangs um betreutes Arbeiten, stellen die Frauen und Männer mit geistiger Beeinträchigung heute vielfältige Produkte her, die zum Teil im Automobilbau verwendung finden.

„Eben weil wir es können“, sagt Martin Herz (41), seit anderthalb Jahren Geschäftsführer der Werkstätten in der Diedenhofener Straße im Trierer Stadtteil Euren. Nun will das Team am Samstag, 29. Juni, 11 bis 18 Uhr, zeigen, dass es auch feiern kann, am liebsten mit ganz vielen Gäste.

info Das Programm am 29. Juni Das Sommerfest zum 50-jährigen Bestehen der Lebenshilfe-Werke Trier (Diedenhofener Straße 27, Industrie- und Gewerbegebiet Euren) beginnt um 11 Uhr mit einer Talk-Runde mit Geschäftsführer Martin Herz und Gästen; anschließend spielen die Musikvereine Feyen und Euren. Von 12.30 bis 17 Uhr werden halbstündlich geführte Betriebsbesichtigungen angeboten. Außerdem stehen auf dem Programm: eine Krimikomödie mit der Theatergruppe Rampenfieber (13.30 Uhr), Einstimmung auf die Fairplay-Tour mit unter anderem der Einradgruppe aus Trierweiler und der Band The Beat Pack (ab 14 Uhr), Zieleinlauf des Teilnehmerfeldes (15 Uhr) und musikalischer Ausklang mi der Pratzbähnt (16 bis 18 Uhr). Für Kinder werden Spielaktionen und Workshops organisiert. Die Fotoausstellung „Die Werke, das sind wir!“ gibt Einblick in die tägliche Arbeit früher und heute. Speisen und Getränke gibt es ebenfalls – in einem Zelt des Hofguts Serrig und in der Kantine.

Anlass: ein rundes Jubiläum. Im Juni 1969 gründete der Trierer Lebenshilfe-Trägerverein die „Beschützende Werkstatt für geistig Behinderte“, wie sie anfangs hieß. 1979 wurde daraus die Lebenshilfe-Werkstatt gGmbH; als Mitgesellschafter kamen die Lebenshilfe-Vereine Bitburg und Trier-Saarburg dazu. 2009 verließen die Bitburger die Gesellschaft und schlossen sich den Westeifel-Werken an, die inzwischen ganz in ihrer Nähe in Hermesdorf ein Zweigstelle eröffnet hatten. Gleichzeitig änderte die Trierer Werkstatt ihren Namen in Lebenshilfe-Werke Trier GmbH.

Daraus ist ein stattliches Unternehmen geworden. Neben dem Stammwerk betreibt es seit 1988 die Betriebsstätte Hofgut Serrig, bekannt für natürliche Tierhaltung und Produkte aus hofeigener Schlachtung, die auch dienstags und freitags beim Trierer Wochenmarkt angeboten werden.

In Trier und Serrig sind 750 Menschen (davon 555 mit Beeinträchtigung) in mehr als 30 Bildungs- und Arbeitsbereichen beschäftigt. Der Jahresumsatz der Produktion beläuft sich auf mehr als vier Millionen Euro; 2,5 Millionen entfallen auf das Stammwerk.

Dienstälteste betreute Mitarbeiterin ist Christel Stein vom Hofgut Serrig. Sie bringt es auf 49 Lebenshilfe-Jahre und freut sich ganz besonders aufs Jubiläumsfest: Sie wird vom inklusiven Lebenshilfe-Medienteam in einer Talk-Runde vor Publikum interviewt. Lampenfieber? „Kein bisschen!“

Für die Organisationsleitung der sommerlichen Geburtstagsfete zeichnet ein „alter Bekannter“ verantwortlich: Ulrich Schwarz, Ende 2017 nach 23 Geschäftsführer-Jahren in Ruhestand gegangen. Dass er nun noch einmal ehrenamtlich mit von der Partie ist, sei Ehrensache für ihn, versichert der 66-Jährige. Er fühle sich dem Werke-Team weiterhin sehr verbunden und habe als Rentner „Zeit zum Organisieren“. Und Beziehungen. Denn nicht zuletzt der Bekanntschaft von Schwarz und Klaus Klaeren (61), Leiter sowohl der Europäischen Sportakademie Trier und auch der Fairplay-Radtour, ist es zu verdanken, dass die internationale Benefiz-Radtour (Start an diesem Freitag in Polch, Kreis Mayen-Koblenz) nach acht Etappen durch die Großregion diesmal auf dem Lebenshilfe-Werke-Gelände endet.

Die 300 jungen Radfahrer und ihre 20 Begleiter – laut Kaeren ein „alles in allem zwei Kilometer langer Tross“ – werden gegen 15 Uhr mit Trommelwirbel der Serriger Percussion-Combos empfangen.