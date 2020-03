Handwerk : „Lebenslange Job-Garantie“

Trier 22 Auszubildende der Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik sind in der Handwerkskammer Trier losgesprochen worden.

Alle drei erhielten als Geschenk je einen Werkzeugkoffer gespendet – von der Trierer Niederlassung des Fachgroßhandels Eugen König, vom Fachgroßhandel Braun aus Trier und vom Fachgroßhandel Leysser in Trier. Josh­ua Haar erhielt obendrein von Richard Seip von der Zehnder Group einen Gutschein für einen Tauchkurs in Rheinbach bei Bonn. Dass manche Gesellen ihre Prüfung bestanden haben, dürfte auch an Mayline Heinzelmann gelegen haben. Die Studentin der Versorgungstechnik gab Auszubildenden auf Wunsch Nachhilfe und half guten Lehrlingen noch besser zu werden.

Carl-Ludwig Centner empfahl den besten Gesellen, am praktischen Leistungswettbewerb des Handwerks und am Landeswettbewerb teilzunehmen. „Dort zeigt das regionale Handwerk, was es kann.“ Beim jüngsten Bundeswettbewerb haben gleich sieben Handwerker aus der Region einen ersten bis dritten Platz erreicht. Ihr Erfolg sei auch ein Zeichen für die hervorragende Ausbildung in den Handwerksbetrieben der Region, sagte Centner. Er erwähnte auch die Begabtenförderung. Diese biete gut 8000 Euro für Fort- und Weiterbildung bis hin zum Meister und Studium.