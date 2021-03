Naturschutz : Jugendparlament verschenkt Nistkästen

Trier Der Lebensraum für Vögel wird vor allem in Städten immer kleiner. In seiner Geschäftsstelle in der Zuckerbergstraße 30 verschenkt das Trierer Jugendparlament daher Nistkastenbausätze.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken