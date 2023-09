Sender ändert Besetzung Beliebte WDR-Sendung kommt an die Mosel – Erste Folge aus Trier verärgert die Fans

Info

Die WDR-Reihe „Lecker an Bord“ hat sich für ihre siebte Staffel die Mosel als kulinarischen Hotspot ausgesucht. Start der ersten Folge war am Montag, 11. September in Trier. Auf der Mosel steuern die beiden befreundeten Spitzenköche Björn Freitag und Axel Buchholz mit ihrer Skipperin Mia Licht Stationen zwischen Trier und Koblenz an. Die zweite Folge startet am Montag, 18. September um 20.15 Uhr Uhr im WDR. Dort legen die beiden Köche einen Stopp in Schweich ein. Weitere Folgen, jeweils um 20.15 Uhr im WDR: am: 25. September in Neumagen-Drohn, am 2. Oktober in Bernkastel-Kues, am 9. Oktober in Traben-Trarbach, am 16. Oktober in Senheim.