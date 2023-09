ARD-Serie Neue Skipperin bei „Lecker an Bord“: Mia Licht hat eigentlich ganz anderen Beruf

Die kulinarische Vielfalt der Mosel entdecken die beiden Fernsehköche Frank Buchholz und Björn Freitag in der neuen Staffel „Lecker an Bord“. Acht Wochen lang geht es für die Köche mit einem Hausboot von Trier aus die Mosel hinunter. Begleitet werden sie von der Skipperin Mia Licht aus Plein. Die 27-Jährige kam im Bootsverleih ihres Vaters in Bernkastel-Kues schon früh in Kontakt mit der Schifffahrt. „Mein Papa hat mich schon von klein auf immer mit auf die Mosel genommen“, erinnert sich Licht. „Da war es für mich selbstverständlich, dass ich auch irgendwann mal am Steuer eines Bootes sitze.“