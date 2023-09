So schnell kann’s gehen „Lecker an Bord“ verlässt Trier, ist aber plötzlich schon wieder da

Leichter hat es da wieder Frank Buchholz. Er muss einfach nur ein Stück in die Richtung fahren, aus der das Team von „Lecker an Bord“ gerade gekommen ist. Er ist plötzlich wieder in Trier, wo die Sendung doch eigentlich gerade hergekommen ist. Der Besuch in Schweich entpuppt sich also weitgehend als Ausflug in ganz andere Orte der Umgebung. Immerhin ist aber das Ziel der letzten Radtour wirklich einen Besuch wert. Es ist der Kirchgarten Pfalzel, wo freiwillige Gärtner ein kleines Idyll erschaffen haben. Denn vor wenigen Jahren war hier noch überhaupt nichts von schönem Gartenbau zu sehen.