Einnahme-Ausfälle wegen Corona-Einschränkungen : Leere Stühle und leere Taschen

Deutschlands Gastrobranche will am Freitag, 24. April, mit leeren Stühlen für mehr Unterstützung in der Corona-Krise protestieren. In Trier organisieren Eric Naunheim (links), Manuela Schewe und Michael Berger die Aktion. Foto: Roland Morgen

Trier Das Gastgewerbe wird von der Corona-Krise besonders getroffen – und ein Ende ist nicht in Sicht. Mit einer besonderen Aktion wollen die Trierer Gastronomen am Freitag vor der Porta Nigra auf ihre Situation aufmerksam machen.

Deutschlandweit bietet sich seit Wochen Gastronomen das gleiche Bild: In ihren Restaurants und Kneipen bleiben die Stühle leer, die Küche ist auf Lieferservice umgestellt. Die Sorge, wie es in Zukunft weiter gehen soll, ist omnipräsent. „Wir waren die Ersten, die schließen müssen – und werden wohl die Letzten sein, die wieder öffnen dürfen“, sagt Eric Naunheim, Geschäftsführer vom Kasino am Kornmarkt, Louisiana und Donna Mia. Dies werde einige Existenzen kosten, prophezeit er. Kein Wunder also, dass die hiesige Gastroszene einiges daransetzt, auf sich aufmerksam zu machen.

Bereits am 20. März hatte sich Eric Naunheim gemeinsam mit (zu Beginn) rund 20 anderen Gastronomen und Hoteliers in einem offenen Brief an die Stadt Trier gewandt. Darin forderten sie Unterstützung für die stark betroffene Branche. Die sagte Oberbürgermeister Wolfram Leibe auch zu. So teilt Stadt-Pressesprecher Michael Schmitz auf TV-Anfrage mit, dass Leibe und Dezernent Thomas Schmitt bereits Gespräche mit mehreren Trierer Gastronomen geführt hätten. Zudem sei das Thema, das „in einer Touristenstadt wie Trier natürlich besondere Bedeutung hat“, mehrfach vom Oberbürgermeister in Telefonkonferenzen auf Landesebene angesprochen worden. Dort gleichwohl bisher ohne messbaren Erfolg.

Als Stadt verzichte man vorläufig auf Sondernutzungsgebühren. Über die Plattform herzschlag-trier.de können Bürger Spenden und Gutscheine erwerben, die Gewerbesteuer kann gestundet werden. Die Stadt verzichtet zudem – ebenfalls vorläufig bis zum 30. Mai – auf Mieteinnahmen in städtischen Gebäuden. Dies geht unter anderem aus der Antwort von Leibe und Schmitt auf einen offenen Brief der City-Initiative Trier hervor.

Jetzt möchten die Gastronomen deutschlandweit auf ihre schwierige Lage aufmerksam machen. Denn während um sie herum vieles wieder öffnen darf, müssen sie ihre Betriebe weiter geschlossen halten (bis auf den Lieferservice). Damit die leeren Stühle nun auch für die Gesellschaft sichtbar werden und deutlich in den Fokus geraten, schließen sich die Trierer Gastronomen einer bundesweiten Protestaktion an. Am Freitag, 24. April, von 11 bis 13 Uhr, sollen vor der Porta Nigra die symbolischen leeren Stühle aufgebaut werden. Eric Naunheim rechnet mit bis zu 100 teilnehmenden Betrieben. Auf standardisierten Zetteln sollen die Logos der einzelnen Betriebe zu sehen sein.

Manuela Schewe, Inhaberin des Weinsinnig und Mitorganisatorin in Trier, hofft darauf, dass mit der Aktion die Entwicklung der vergangenen Wochen visualisiert wird. „Es gibt in Trier eine enorme Solidarität. Und innerhalb der Gastroszene sind Verbindungen entstanden, die ich davor nie für möglich gehalten hätte.“

Michael Schmitz bestätigt, dass die Protestaktion stattfinden darf. Dafür gebe es allerdings Verhaltensregeln und Empfehlungen zum Schutz vor der Verbreitung des Coronavirus, die von den Veranstaltern und Teilnehmern der Demonstration eingehalten werden müssen. So dürfen sich maximal 40 Menschen gleichzeitig auf der Fläche vor der Porta Nigra aufhalten. Im Laufe der Dauer der Demonstration darf die Gesamtzahl allerdings höher sein.

Die Stühle dürfen in der Vorbereitung nur in Gruppen von maximal zwei Menschen aufgestellt werden. Der gesamte Platz muss durch Flatterband abgesperrt werden, um zu vermeiden, dass Passanten die Stühle als Sitzgelegenheit nutzen. Dezernent Thomas Schmitt sagt dazu: „Die Demonstrationsfreiheit ist ein hohes Gut im Grundgesetz. Deshalb halten wir uns auch an die jüngsten Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts und lassen diese Demonstration unter den entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen zu.“

Ihren Ursprung hat die Aktion in Dresden. Dort standen am Freitag vergangener Woche Hunderte Stühle vor der Frauenkirche. Rund 530 Gastronomen hatten sich in der sächsischen Hauptstadt an der Aktion beteiligt. Die eindrucksvolle Kulisse soll nun in 40 weiteren deutschen Städten (Stand Mittwoch) Aufmerksamkeit bringen. Die Aktion „Leere Stühle“ wird dabei unter anderem vom Leaders Club Deutschland unterstützt, einem Zusammenschluss von Gastronomen unter Einbindung von Entscheidungsträgern der Industrie.

Vier Kernforderungen stellt die Gastronomie: So verlangen die Betriebe einen klaren Fahrplan für die Wiedereröffnung der Gastronomie- und Hotelbetriebe. Die Mehrwertsteuer soll einheitlich auf sieben Prozent im Gastgewerbe festgesetzt werden. Außerdem sollen die Zuschüsse aufgestockt werden, darunter auch das Kurzarbeitergeld auf 80 Prozent, und dieses solle auch für Auszubildende gelten.

Eric Naunheim hofft dabei auch auf die Unterstützung der Bundestagsmitglieder aus der Region. Die rheinland-pfälzische Finanzministerin Doris Ahnen (SPD) spricht sich wie weitere Politiker für eine befristete Absenkung der Mehrwertsteuer aus. In einer Pressemitteilung von Sonntag sagt sie: „Wir wollen keine allgemeine Steuersenkungsdebatte, sondern gezielte Hilfen für eine besonders von der Krise betroffene Branche.“ Diese Sofortmaßnahme würde laut der Finanzministerin eine Unterstützung für die rheinland-pfälzischen Betriebe in Höhe von rund 300 Millionen Euro bedeuten.