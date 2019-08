Legionellen-Bakterien können – wie auf diesem Symbolbild aus dem Landesamt für Verbraucherschutz in Magdeburg – im Labor nachgewiesen werden. Woher die Bakterien stammten, an denen die beiden Mitarbeiter von zwei Betrieben im Trierer Hafen erkrankt sind, ist allerdings unklar. Foto: Jens Wolf

Trier Fieber, Schüttelfrost, Lungenentzündungen und Verwirrtheit können Symptome einer Legionellen-Erkrankung sein. Weil die Krankheit so gefährlich ist, muss sie den Gesundheitsbehörden gemeldet werden. In Trier gab es nun zwei Fälle gleichzeitig. Das Gesundheitsamt hat die Arbeitsplätze der Erkrankten akribisch untersucht.

Eine Frau und ein Mann, die bei zwei unterschiedlichen Firmen im Trierer Hafen arbeiten, sind Anfang August an Legionellen erkrankt. Das bestätigte das Trierer Gesundheitsamt am heutigen Dienstag auf volksfreund.de-Nachfrage.

„Wir haben daraufhin beide Betriebe akribisch überprüft“, bestätigt Harald Michels, Chef des Trierer Gesundheitsamts, auf TV-Nachfrage. Auch die Gewerbeaufsicht habe Untersuchungen veranlasst. Von allen Örtlichkeiten, bei denen Wassernebel in die Atemwege gelangen kann, wurden Proben analysiert – zum Beispiel in Duschen und Waschräumen. Ein Bakterienherd konnte dabei allerdings nicht festgestellt werden.

Einer der beiden Betriebe schreddert Altmetall. Die Schredderhaufen müssen anschließend beregnet werden, damit kein Schwermetall in die Atemluft gerät. „Auch diese Bewässerungsanlage haben wir untersucht – aber auch da nichts gefunden“, sagt Michels. Auf den Parkplätzen der Betriebe seien ebenfalls Luftproben genommen worden. Am heutigen Dienstag lag das Ergebnis der letzten Laboruntersuchung dazu dem Gesundheitsamt vor: ohne Befund.

Um zu kontrollieren, ob es in den beiden Arbeitsstätten oder anderen Betrieben des Trierer Hafens in der Vergangenheit bereits Auffälligkeiten gab, seien auch alle acht Legionelleninfektionen, die in den vergangenen zehn Jahre in Trier bekannt geworden sind, aufgerollt worden. „Bei keinem der Alt-Fälle gab es einen Bezug zum Trierer Hafen“, sagt Michels. „Wir wissen also nicht, wo und wie sich die beiden Erkrankten infiziert haben.