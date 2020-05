Corona : Lehrerin infiziert, Trierer Schule bleibt geöffnet

Trier Eine Lehrerin der Nelson-Mandela-Realschule ist positiv auf eine Infektion mit Covid-19 getestet worden. Eltern sorgen sich um ihre Kinder.

In der Nelson-Mandela-Realschule plus in Trier hat sich eine Lehrerin mit dem neuartigen Covid-19-Virus infiziert. Das hat die für das Gesundheitsamt Trier zuständige Kreisverwaltung Trier-Saarburg bestätigt. Das Gesundheitsamt habe von dem positiven Testergebnis erfahren, so Pressesprecherin Martina Bosch, und die Lehrerin informiert. Der Frau gehe es den Umständen entsprechend gut. Sie hat bis Ende der vergangenen Woche in der Schule unterrichtet. Weil sich bei ihr Symptome zeigten, wurde in dieser Woche ein Test durchgeführt. Die Einrichtung wird nicht geschlossen.

Diese Entscheidung wurde von Eltern umgehend in den sozialen Netz hinterfragt, nachdem sie am Donnerstag in einem Rundbrief von der Schule Informiert worden waren. „Das ist ja wohl jetzt nicht wahr! Ganz einfach weitermachen?“ So schreibt eine Mutter. Warum werde keine Klasse komplett getestet?

Die Kreisverwaltung erklärt das so: „Da die betroffene Lehrerin in der Schule alle Hygienemaßnahmen wie das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes, das Beachten des Mindestabstandes und regelmäßiges Händewaschen korrekt eingehalten hat, sind das Lehrerkollegium sowie die Schülerinnen und Schüler, die in der vergangenen Woche anwesend waren nach Einordnung des Robert-Koch-Institutes Kontaktpersonen der Kategorie II.“

Die Empfehlung an das Kollegium, die Schülerinnen und Schüler sowie ihre Eltern: „Sie sollen sich testen lassen, falls Symptome auftreten. Natürlich sollen sie in diesem Fall auch nicht mehr in die Schule kommen.“